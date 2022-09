Lörrach Leben auf Sparflamme?

Antje Kuner, 53 Jahre aus Weil am Rhein, macht auch keine Abstriche bei den Lebensmitteln: „Mein Mann und ich gehen beide arbeiten und unsere Kinder sind erwachsen. Lebensmittel sind uns wichtig, und da möchte ich als letztes sparen. Das gönnen wir uns. Ansonsten gehen wir in Frankreich tanken, da man dadurch einiges sparen kann. Auch so überlege ich, ob Fahrten mit dem Fahrrad möglich sind. Gerade wenn ich im Ort unterwegs bin. Auch heizen wir noch nicht, sondern ziehen uns eher eine Strickjacke an. Wenn wir mit dem Heizen starten, werden wir die Heizung wahrscheinlich nicht so stark nutzen, wie in den Jahren davor. So bleiben wir wohl eher bei 19 statt 22 Grad. Da haben wir auch einen Vorteil, da wir zwischen zwei Etagen wohnen und daher nicht so früh heizen müssen, wie Menschen, die im Erdgeschoss wohnen und unter sich den Keller haben. Auch ist unser Wohnhaus vor zwei Jahren saniert worden – neue Fenster, Außenisolierung, LED-Lichter und Türen. Dadurch lässt sich auch einiges sparen.“