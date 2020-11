Lörrach Lebensmittelpakete und Kinderwünsche

„Wir sind jedes Jahr gerührt, wenn wir die Wünsche der jeweiligen Familien lesen und online stellen. Die Wünsche der Kinder reichen von warmen Bettdecken über Lebensmittelpakete bis hin zu Winterstiefeln, Gesellschafts- und Familienspielen“, berichtet Angelika Mauch, Geschäftsführerin der Familienzentrum Kinderland Lörrach gGmbH.

Gerne können laut der Mitteilung auch mit gut erhaltenen und gebrauchten Dingen die Wünsche erfüllt werden, sei es mit einem ausrangierten Dreirad, oder einem funktionierenden Herd, der nicht mehr benötigt wird.

Die „Paten“ dürfen die gerichteten Geschenke unverpackt am Montag, 14. Dezember, von 18 bis 20 Uhr oder am Dienstag, 15. Dezember, von 18 bis 19.30 Uhr im Kinderland in der Baumgartnerstraße 14 abgeben. Dort werden sie von ehrenamtlichen Helfen sortiert, zugeordnet und verpackt. Anschließend werden sie von den Familienhelfern zum Verteilen abgeholt, sodass auch in diesem Jahr an Heiligabend alle Kinderaugen glücklich strahlen können, so die Mitteilung. Mehr Infos unter Tel. 07621/42 50 400 zur Verfügung.