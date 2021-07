Lörrach Lebensnah und menschlich

Außerdem erinnerte Habermaier an Scheer-Nahors wissenschaftliche Erforschung von Hebraismen in den badischen Mundarten. Sie leiste damit einen „gewichtigen Beitrag“ zur Pflege deutsch-jüdischer Beziehungen in Südwestdeutschland und sehe die Sprache als Grundlage des Verständnisses von Neben-, Mit- und Gegeneinander an. Mit ihrem Leben und Wirken komme Scheer-Nahor dem Vermächtnis Johann Peter Hebels sehr nahe. Ihre Beiträge zeichneten sich neben beiläufigen Informationen über das literarische Leben in Mundart durch große Lebensnähe und intensive Menschlichkeit aus. Fast ein Neustart 2020 hatten die Hebel-Feierlichkeiten wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden müssen. In diesem Jahr konnte am Hebel-Sonntag in Lörrach wenigstens der traditionelle Hebel-Gottesdienst mit Landesbischof Jochen Cornelius-Bundschuh stattfinden (wir berichteten). Wenig später ließen es die Verordnungen zu, dass der Hebelbund auch wieder sein „Schatzkästlein“ öffnen konnte.