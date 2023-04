Lörrach Lebensnerv einer prosperierenden Region

Verschiedene nationale Perspektiven

Möhring wies auf die traditionell sehr verschiedenen nationalen Perspektiven auf den Rhein in Frankreich, Deutschland und der Schweiz hin. Mehr als 150 Exponate aus über zwei Jahrtausenden und ein umfangreiches Rahmenprogramm stellen den Fluss in der Ausstellung unter vielfältigen Gesichtspunkten dar.

Der Rhein prägte die Landschaft und Kultur an seinen Ufern über Jahrtausende, wurde deutlich. Er sei eine Lebensader für Millionen Menschen, inspirierte Kunst und Kultur, wurde begradigt und zur wichtigsten Binnenwasserstraße Europas. Der Rhein brachte Industrie, wurde verschmutzt, liefert Strom und wird renaturiert. Meist verband er die an seinen Ufern lebenden Menschen. Er war aber auch in vielen Kriegen umkämpft.