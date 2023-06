Am Rande des Weindorfs kam es nach Angaben des federführenden Organisators Thomas Wagner in den vergangenen Nächten zu Diebstählen. Es wurden in größerem Umfang leere Getränkekisten gestohlen. Wagner sagte ihm Gespräch mit unserer Zeitung: „Uns wurden in den vergangenen Nächten zwischen 20 und 30 Kisten Getränkeleergut vom Festgelände gestohlen, bei dieser großen Menge wurde das sicherlich mit einem Kraftfahrzeug abtransportiert. Sollte jemand etwas beobachtet haben, wären wir für Hinweise sehr dankbar“. In der über 30-jährigen Geschichte dieser Veranstaltung sei das der erste Vorfall dieser Art.