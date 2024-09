Pro Familia ruft am 28. September zusammen mit vielen Verbänden und Organisationen zur Teilnahme am „Safe Abortion Day“ auf. Die gemeinsame Forderung: die Legalisierung des Schwangerschaftsabbruchs in Deutschland noch in dieser Legislaturperiode. Ungewollt Schwangere brauchen eine gute medizinische Versorgung und soziale Unterstützung statt Strafandrohung, schreibt Pro Familia.