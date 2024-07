Lörrach: Legler – eher unbekannt

Frühere Gedenkschau

Während es 2011 zu seinem 90. Geburtstag eine umfassende Retrospektive im Museum am Burghof, heute Dreiländermuseum, gab – der Künstler hatte dem Museum eine kleine Sammlung von 27 Werken geschenkt – und aus diesem Anlass auch eines der „Lörracher Hefte“ erschienen ist, kam es kurz nach Leglers Tod 2017 zu einer Gedenkschau in seinem Haus in Steinen.

Kritischer Geist und Warner

Jetzt überrascht das Ibenthaler-Haus mit der Sonderausstellung „Südliche Landschaften“, in der man ein ganz anderes Bild von Legler bekommt als das, was man bisher von ihm hatte. Kannte man den Maler als kritischen Geist, Warner und Mahner mit eindrücklichen Bildern zu Krieg, Umweltkatastrophen, Gewalt und Zerstörung, der mit symbolistischer Figurensprache hervortrat, so entdeckt man hier eine andere Seite von ihm in Motiv und Thematik: den beeindruckenden Landschaftsmaler.