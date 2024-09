Lörrach: Lehrer gesucht

„Wie in jedem Jahr, sind wir auch zu Beginn dieses Schuljahres mit Lehrkräften gut versorgt worden“, freut sich der Schulleiter des HTG, Frank Braun. Abzuwarten bleibe indes, ob die Ausfälle von Kollegen im laufenden Schuljahr abgedeckt werden können. Darunter fallen neben Erkrankungen auch Mutterschutz und Elternzeiten. Erfahrungsgemäß werde dies zunehmend schwieriger. Lehrkräfte als Krankheitsvertretungen seien immer weniger bis gar nicht zu erhalten, so Braun. Und zum Thema Quereinsteiger: „Wir benötigen am Gymnasium sehr gut ausgebildete Kollegen. Dies nicht nur in ihren Fächern, sondern auch in Pädagogik, Psychologie, Didaktik und so weiter. Wenn dies die Quereinsteiger mitbringen, sind diese natürlich herzlich willkommen. Ansonsten ist eine Ausbildung in den noch fehlenden Teilen unabdingbar.“