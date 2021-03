Lörrach. Die Städtische Musikschule Lörrach veranstaltet am Freitag ein weiteres Konzert per Livestream. Nachdem auch die zweite Jamsession am vergangenen Donnerstag wieder ein voller Erfolg war, so eine Mitteilung, geht das Lehrerkonzert mit klassischem Repertoire in die zweite Runde. So findet die nächste Online-Veranstaltung der Musikschule am Freitag, 26. März um 19.30 Uhr statt.