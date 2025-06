Lörrach: Leon Ulbricht als Sportler des Jahres im Rathaus

Ulbricht, der im Alter von acht Jahren das Snowboarden für sich entdeckt hat und ab dem 14. Lebensjahr mit dem Besuch des Skiinternats in Oberstdorf das Snowboardfahren als Leistungssport betreibt, kann zwischenzeitlich zahlreiche internationale Erfolge verbuchen. Unter anderem war er 2022 Juniorenweltmeister und hat im Snowboard-Weltcup bereits zwei Siege eingefahren: in der Weltcup-Saison 2023/24 in der Sierra Nevada (Spanien), und im vergangenen Winter belegte er bei den Wettkämpfen in Erzurum (Türkei) ebenfalls den ersten Platz, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Lörrach.

Im März wurde der 21-jährige Snowboarder zum Sportler des Jahres 2024 gewählt. Er konnte der Sportlerehrung aber aufgrund von Wettkampfvorbereitungen nicht beiwohnen. Die persönliche Gratulation von Neuhöfer-Avdić erhielt er nun bei seiner Stippvisite im Rathaus. Auch wenn Ulbricht aufgrund seiner Leistungssporttätigkeit seit mehreren Jahren im Oberallgäu beheimatet ist, so werden die Erfolge des gebürtigen Lörrachers in der Heimat doch mit großer Aufmerksamkeit verfolgt, heißt es. „Ich freue mich sehr, Ihnen als Sportler des Jahres nun auch persönlich gratulieren zu können. Wir sind stolz, mit Ihnen als gebürtigen Lörracher einen Leistungssportler im internationalen Wettkampfgeschehen sehen zu können, und freuen uns natürlich mit jedem Erfolg mit, den Sie einfahren“, wird Neuhöfer-Avdić anlässlich des Besuchs von Leon Ulbricht in der Mitteilung der Stadt Lörrach zitiert.