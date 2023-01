Ortsteilstruktur: Neuausrichtung wäre sinnvoll Betr.: Strukturen der Ortsteile: Zeit für Veränderungen Vor fast 50 Jahren hatten die damaligen Bürgermeister der selbständigen Gemeinden Brombach, Haagen und Hauingen die Vereinbarung über die Vereinigung mit der Stadt Lörrach unterzeichnet und gaben damit ihre Selbständigkeit auf. Stetten wurde 1908 eingemeindet, Tumringen und Tüllingen verloren 1935 ihre Selbständigkeit. Die Gemeindereform in Baden-Württemberg ermöglichte für eine Übergangszeit die Einführung der Ortschaftsverfassung. Die Entscheidungsbefugnisse der Ortschaftsräte und der Ortsvorsteher wurden allerdings massiv beschnitten. Der Ortschaftsrat hat lediglich ein Anhörungs- und Vorschlagsrecht. Mit Ausnahme der Vergabe von Weide-, Jagd- und Fischereiverpachtung werden alle Entscheidungen im Gemeinderat getroffen. Stetten, Tumringen und Tüllingen hatten noch nie einen Ortschaftsrat mit Ortsvorsteher und Stadtteilrathaus. Dabei hat Stetten genauso viel Einwohner wie Brombach, Haagen und Hauingen zusammen. Betrachtet man die Gesamtstadt, so haben nur 39 Prozent der Einwohner einen Ortschaftrat mit Ortsvorsteher und Ortsteil-Rathaus mit Verwaltung, 61 Prozent der Einwohner müssen sich mit dem Lörracher Rathaus begnügen und werden von den gewählten Gemeinderäten vertreten. Alle Stadt- und Ortsteile haben ebenso wie die Kernstadt eine eigene Identität und ein lebendiges Gemeinwesen mit vielen ehrenamtlich engagierten Menschen. Nach fast 50 Jahren wäre eine Neuausrichtung für die Gesamtstadt dringend notwendig. Aber wie könnte diese aussehen? Die Gemeinde Brackenheim in der Nähe von Heilbronn hat das 2009 beispielhaft vorgemacht: Die Bürgerschaft hat in geheimer Wahl mit großer Mehrheit für eine Abschaffung der Ortschafträte gestimmt. Sogar die gewählten Ortsvorsteher stimmten für die Auflösung. Anstelle der Ortschafträte wurden in sämtlichen Stadt- und Ortsteilen zwei Mal im Jahr tagende Gesprächskreise eingeführt. In den Gesprächskreisen entstand mit Beteiligung der im Ort wohnenden Stadträte, der Vereine, Kirchen, Feuerwehr, Schulen, Kindergärten und interessierte Bürgen eine breite Bürgerbeteiligung. Im Haushaltsplan stellt der Gemeinderat den Gesprächskreisen finanzielle Mittel zur Verfügung. Die Sondermittel können für die Durchführung örtlicher Maßnahmen, für die keine regulären Haushaltsmittel zur Verfügung stehen oder überhaupt nicht vorgesehen sind, eingesetzt werden. Bis zur nächsten Kommunalwahl 2024 sollte eine Neuausrichtung für die Ortsteile Brombach, Haagen und Hauingen auf den Weg gebracht werden. Thomas Waldhecker, Lörrach-Hauingen