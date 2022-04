Lörrach Lesestart im „Vogelnest“

„Lesestart 1 - 2 – 3“, das sind drei Buchgeschenke für Kinder und ihre Familien in den ersten drei Lebensjahren. Die ersten beiden Sets gibt es in teilnehmenden Kinderarztpraxen im Rahmen der U6- und U7-Vorsorge. Das dritte Set – für die Dreijährigen – erhalten Familien in teilnehmenden Büchereien vor Ort. Zu allen Sets gehören ein altersgerechtes Bilderbuch, Informationen für die Eltern mit Alltagstipps zum Vorlesen und Erzählen und eine kleine Stofftasche. Kurz vor Ostern hat Biggi Hache im Auftrag der öffentlichen Bücherei Hauingen die Lesestart-Taschen an Kinder im Kindergarten „Vogelnest“ übergeben. Die Geschenke wurden zuvor von der Stiftung „Lesen“ und dem Bundesministerium für Bildung und Forschung an die Bibliotheken zur Weitergabe ausgegeben, so auch an die Hauinger Bibliothek, die ihr Domizil im Erdgeschoss des Rathauses an der Steinenstraße hat.

Die Kinder aus dem „Vogelnest“ besuchen die Bücherei regelmäßig und bestellen Bücher, die von Biggi Hache ausgesucht und in den Kindergarten gebracht werden. Sie ist in der Bücherei als ehrenamtliche Mitarbeiterin zuständig für den Kindergarten und die Grundschule. www.lesestart.de.