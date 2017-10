Lörrach Lesestoff für Lutherfans

Der Thesenanschlag Martin Luthers im Jahr 1517 war der Auftakt zur Reformation, ein Ereignis von weltgeschichtlicher Bedeutung. 500 Jahre später wird in ganz Deutschland das Jubiläum gefeiert. Im Rahmen einer Serie blicken wir auf die Reformation im Dreiländereck und ihre Auswirkungen. Die Serie wandert bis Ende November durch den gesamten Lokal- und Regionalteil unserer Zeitung. Die zweite Folge widmet sich Neuerscheinungen im Buchhandel.

Lörrach (hau). Lektüre zu Luther und der Reformation? Gibt es stapelweise. Über 200 Neuerscheinungen sind allein 2017 rund ums Thema Luther erschienen, erklärt der Buchhändler Irimbert Kastl. Dabei ist die Schwerpunktsetzung vielfältig. Eine kleine Auswahl könnte Lust aufs Schmökern machen. So hat die Buchhandlung Osiander zur Orientierung eine Sonderseite im Internet zusammengestellt. Gabriele Hauger hat einige Neuerscheinungen aus dem umfangreichen Angebot ausgewählt.

„Martin Luther – 95 Thesen“

Von den 95 Thesen hat wirklich jeder schon gehört. Vor 500 Jahren, am 31. Oktober 1517, soll Luther seine Thesen wider den Ablasshandel eigenhändig an die Tür der Schlosskirche zu Wittenberg genagelt haben. Und trat damit eine Lawine los, deren Auswirkung er selbst kaum erahnen konnte. Was aber steht drin? Wie formulierte Luther? Nachlesen lässt sich dies beispielsweise in dem dünnen Hardcover-Band „Martin Luther – 95 Thesen, Lateinisch-Deutsch“.

„Luther, was läuft?“

Mit einem Luther-Porträt im PopArt-Stil zieht Tanja Kasischkes Buch mit dem flapsigen Titel „Luther, was läuft?“ Aufmerksamkeit auf sich. Wie aktuell sind Luthers Thesen heute? Haben sie etwas mit unserem Alltag zu tun? Das wollten Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren genauer wissen und haben den Luther-Check gemacht und seine Thesen auf Herz und Nieren geprüft. Hat er was zu sagen, beispielsweise zum Thema Bildung, Recht und Gerechtigkeit, Engagement, Gleichberechtigung oder Zusammenleben? Was sie dabei herausgefunden haben, wird im Buch gesammelt: in Statements, Interviews, persönlichen Geschichten und Diskussionen.

„Sturm in den Himmel – Die Liebe des jungen Luther“

Wer es romantisch mag, den wird der Romantitel von Asta Scheib ansprechen: „Sturm in den Himmel – Die Liebe des jungen Luther“. Die Autorin begibt sich in ihrer Romanbiografie auf eine Spurensuche. Martin Luther war der Sohn ehrgeiziger Eltern. Als Jurist sollte er die aufsteigende Linie der Luthers bis in die höchste bürgerliche Klasse hinaufführen. Er würde der Ratgeber von Fürsten und Magistraten sein.

Also lässt man den erst Fünfjährigen auf die Lateinschule bringen. Dort warten neben dem Lateinischen auch Stock und Rute. Beides kennt Martin bereits von zu Hause. Die einzige Zuflucht in dieser Zeit ist ein Baum, der Martin schützt und tröstet. Er ist ihm Ausweg und Versteck. Und schließlich schenkt der Baum ihm das Mädchen. Sie bringt die Liebe in Martins Leben, und damit unlösbare Konflikte.

„Als unser Deutsch erfunden wurde“

Als SPIEGEL-Bestseller firmiert der Band von Bruno Preisendörfer unter dem Titel „Als unser Deutsch erfunden wurde“. Mit Luther auf die Wartburg und mit Berlichingen auf Raubzug. Der Autor von „Als Deutschland noch nicht Deutschland war“ liefert eine Zeitreise in Luthers Deutschland.

Bei Restaurierungsarbeiten der Wittenberger Stadtkirche St. Marien im Jahr 1910 fand man eine von Philipp Melanchthon handschriftlich verfasste Chronik der Zeit – einer Zeit, die bewegter, aber (für Deutschland) auch zukunftsformender kaum hätte sein können.

Preisendörfer schaut Luther und vielen seiner Zeitgenossen über die Schulter. Der Leser erlebt ihr öffentliches Wirken, aber auch ihren Alltag: Götz von Berlichingen, die Fugger in ihrem Augsburger Kontor bis zu den Welsern bei der Ausbeutung Venezuelas. Albrecht Dürer lernt man beim Malen kennen, Hans Sachs beim Versemachen und Luthers Frau Katharina bei der Haushaltsführung.

Geschildert wird, wie mühsam die Alltagsverrichtungen sind, vom Zubereiten der Mahlzeiten bis zum Beschaffen der Kleidung. Der Leser kann sich in Landsknechte-Haufen einreihen, mit fränkischen und thüringischen Bauern den Aufstand proben, den Predigern lauschen und sich vor dem Jüngsten Gericht fürchten.

„Was müsste Luther heute sagen?“

„Was müsste Luther heute sagen?“ Dieser Frage ging der kürzlich verstorbene Heiner Geißler, Bundestagsmitglied und -minister in einem Buch nach. Dabei handelt es sich um eine sehr persönliche Annäherung an den Reformator durch den Jesuitenschüler und Katholiken Geißler. Könnte Martin Luther auch heute die Welt verändern? Was müsste er jetzt in den christlichen Kirchen reformieren? Geißler spannt einen Bogen zwischen Luther und Papst Franziskus. Und er zeigt, warum es zu einem Unglück für die ganze Menschheit werden muss, wenn die Einheit der Kirchen von den Verantwortlichen weiter verhindert wird.

„Luthers kleine Teufeleien“

„Luthers kleine Teufeleien“ – schon der Titel animiert zum Lesen. „Und wenn die Welt voll Teufel wär und wollt uns gar verschlingen, so fürchten wir uns nicht so sehr, es soll uns doch gelingen.“ Luther kämpfte nicht nur gegen den Papst, sondern auch gegen den Teufel mit Feder und Tintenfass. Er reformierte den Gottesdienst, sammelte Fabeln und Sprichwörter, verfasste Kirchenlieder – und schaute dem Volk aufs Maul. Er wusste zu allen Dingen ein trefflich Wort zu sagen, in Predigten, Traktaten und Tischgesprächen am heimischen Herd. Vieles hiervon ist noch in aller Munde, häufig falsch zitiert, manches ihm auch nur zugeschrieben. Luthers legendäre Sprüche zur Bibel, zum Papsttum, zu Kirche, Kaiser und Küche, zu Ehe und Familie, zum Schlemmen und Saufen sind in diesem Band versammelt.

„Der rebellische Mönch, die entlaufene Nonne...“

„Der rebellische Mönch, die entlaufene Nonne und der größte Bestseller aller Zeiten“ – dieser populäre Titel des Bandes von Petra Gerster und Christian Nürnberger schildert die Geschichte eines unbedeutenden Mönchs aus der deutschen Provinz. Dieser fordert den Papst und Kaiser heraus, setzt sein Leben aufs Spiel und gewinnt – was für ein Kerl, dieser Luther!

Dass er sich dann als Geächteter auf der Wartburg versteckt halten muss, macht ihn keineswegs mundtot. In nur elf Wochen übersetzt er das Neue Testament und wagt es, die Bibel für jedermann zugänglich zu machen. Als er dann auch noch die entlaufene Nonne Katharina von Bora heiratet und mit ihr eine Familie gründet, ist der Skandal perfekt. Martin Luther und seine Frau Käthe – wie Christian Nürnberger und Petra Gerster sie sehen, illustriert von Irmela Schautz.

„Luther wollte mehr“

Der bekannte Theologe und Psychoanalytiker Eugen Drewermann hingegen ist überzeugt „Luther wollte mehr“. Was glaubte Martin Luther und was wollte er erreichen? Wie können wir ihn heute wieder entdecken und neu verstehen? Was würde Luther zum Zustand der christlichen Kirchen sagen?

Nach 500 Jahren Spaltung zieht der Lutherkenner Drewermann eine schonungslos kritische Bilanz. Haben die Katholiken dazugelernt? Und was haben die reformatorischen Kirchen aus ihrem Erbe jenseits allen Streits und abwegigen Debatten gemacht, was ist ihnen geblieben?

Im Gespräch mit dem Publizisten Jürgen Hoeren erschließt Drewermann eine Sicht auf Luther, die das Grundanliegen des Reformators wieder ernsthaft in den Blick nimmt: dass der Mensch von Gott vorbehaltlos angenommen und gerecht gesprochen ist. Den Kern lutherischen Denkens und seine praktischen Folgen gelte es wiederzuentdecken: theologisch, anthropologisch, psychologisch – gerade auch in einer so krisengeprägten Zeit wie heute.(Quelle: KNO)