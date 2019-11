„An dieser Stelle sei den vielen Helfern der vergangenen Jahrzehnte gedankt, vor allen Dingen auch den Firmen Norbert Rakus und Binder+Blum für die großzügige unentgeltliche Bereitstellung der Fahrzeuge für die Sammlungen. Ohne diese Unterstützung wäre eine Papiersammlung gar nicht möglich gewesen“, so Gempp. Dank gehe aber auch an die Bevölkerung, „die uns über viele Jahre das Papier regelmäßig an die Straße gestellt hat“.

Für die Sammlung am kommenden Samstag muss das Papier wie üblich sortenrein und mit Schnur gebündelt sein. Nicht sortenreine Papierbündel (mit Pappe und Karton etc. vermischt) sowie Bündel mit Draht, Klebeband oder in Tüten werden nicht mitgenommen.