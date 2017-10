Lörrach Letzte Ausfahrt Lerchengrund

Die Verwaltung favorisiert eine integrierte Neubaulösung für Werkhof und Stadtgrün auf dem Lerchengrund-Areal. Ein Gutachten empfiehlt den Standort nach einer Flächenanalyse, bei der fünf Szenarien geprüft wurden.

Lörrach (bk). Jens Langela, Leiter der Eigenbetriebe Werkhof, Stadtgrün und Friedhöfe, wird das Thema am Donnerstag im Ausschuss für Umwelt, Technik, Bildung und Soziales vorstellen.

Die Ausgangslage

Der Werkhof befinde sich „in einem desolaten baulichen Zustand. Größere Sanierungsmaßnahmen sind unumgänglich“, schreibt Langela in der Sitzungsvorlage. Notwendig sei deshalb eine Grundsatzentscheidung über die Perspektiven der Einrichtung. Nicht zuletzt um gegenüber den Kleingärtnern im Lerchengrund eine klare Aussage treffen zu können.

Die Projektgruppe

Diese lange erwartete Aussage wurde nun als Ergebnis eines Prozesses getätigt, der vom „Imaka – Institut für Management“, Leonberg, fachlich begleitet wurde. Von einer rund zehnköpfigen Projektgruppe waren zuvor fünf Standortvarianten einwickelt und untersucht worden.

Fünf Varianten

Eine Sanierung (Variante 1a) des aktuellen Standorts sei ebenso wenig umzusetzen wie Abriss und Neubau (Variante 1b) an Ort und Stelle. Auf dem Gelände an der Ecke Teich-/Wiesentalstraße gibt es für den benötigten Raumbedarf keine Erweiterungsmöglichkeiten. Zumal auf längere Sicht am Verkehrsknoten vor der Haustür der Einrichtung städtebauliche Veränderungen vorgesehen sind, für die zusätzlicher Platz benötigt wird. Darüber hinaus gebe es keine Möglichkeiten, den Werkhof zwischenzeitlich in einem Provisorium unterzubringen.

Auch der Neubau des Werkhofs (Variante 3) oder die Neubau-Kombination Werkhof/Stadtgrün (Variante 4) an einem anderen Standort wurde verworfen. Neben Kriterien wie Größe, Verfügbarkeit und Lage mussten weitere Aspekte prinzipieller Eignung des Grundstücks berücksichtigt werden. So darf der Standort etwa nicht im Wasserschutzgebiet II liegen (beispielsweise beim Hasenloch). Er wird zudem unwirtschaftlicher, je weiter er sich von der Stadtmitte entfernt.

Der untersuchte Standort der Verkehrspolizei in der Bärenfelser Straße böte „gute Voraussetzungen, um sowohl den Werkhof als auch Stadtgrün aufzunehmen. Allerdings wurde eine Anfrage zur Verfügbarkeit der Fläche eindeutig abschlägig beantwortet“, so Langela. Gleiches gelte für eine Fläche am Kreisverkehr Brombach zwischen A 98 und Querspange.

Die Lerchengrund-Option

Im Ergebnis sei allein im Lerchengrund die kombinierte Neubaulösung machbar. Darüber hinaus zeichne sich diese Option durch langfristige Wirtschaftlichkeit und Zentralität aus.

In dieser Variante 2 würde das bestehende Betriebsgelände der Stadtgrün in wesentlichen Teilen gesichert. Die Fläche würde um bis zu 10 000 Quadratmeter erweitert, um dem Werkhof ein neues und in den Betriebsabläufen optimiertes Quartier bieten zu können. Das Areal befindet sich bereits im Eigentum des Eigenbetriebs.

Als weiterer Vorteil komme die Möglichkeit hinzu, Wohnraum auf der verbleibenden Fläche der Kleingartenanlage zu schaffen. Nicht zuletzt könnte in diesem Zusammenhang die Anbindung zur Dualen Hochschule neu organisiert werden.

Die Kleingärtner

Die Kleingartenanlage müsste aufgelöst, den Kleingärtnern würden Entschädigungen gezahlt werden. Zudem müsste die Stadt Ersatz-Areale in Stetten-Süd und Tumringen-Süd ausweisen.

Die Kosten

Die Projektgruppe hat in diesem frühen Stadium zwei Varianten für den Finanzierungsbedarf errechnet. Dieser liege nach der Gegenrechnung von Erlösen aus Grundstücksverkäufen und Investitionsaufwand günstigstenfalls bei einer Million Euro und schlechtestenfalls bei 3,5 Millionen Euro. Werde der Mittelwert von 2,25 Millionen Euro für die Berechnung zugrunde gelegt, ergebe sich eine relativ kurze Amortisationszeit von rund zehn Jahren.

Vom Ausschuss erwartet die Stadtverwaltung nun ein Stimmungsbild, ob sie die vorgeschlagene Variante mit all ihren Facetten vertiefen soll.