Lörrach: Letzte Runde für das Lörracher Rathaus

Ebenso unwahrscheinlich ist ein Votum des Gemeinderats für einen Rathaus-Neubau auf dem bisherigen Klinik-Gelände, weil dann unklar wäre, was mit dem alten, denkmalgeschützten Rathaus geschieht. Die Verwaltung wird dem Gemeinderat ebenso wie die Gutachter deshalb die Sanierung an Ort und Stelle empfehlen.

Der Handlungsdruck

Der Gemeinderat soll die Verwaltung zudem beauftragen, eine geeignete Ausweichmöglichkeit für die Unterbringung der Verwaltung zu suchen. Bürgermeisterin Monika Neuhöfer-Avdic deutete am Rande der Einwohnerversammlung in der Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule gegenüber unserer Zeitung an, dass der Umzug vielleicht schon im nächsten Jahr beginnen könnte, möglicherweise auf mehrere Standorte verteilt.

Auf Nachfrage sagte die Bürgermeisterin, dass der Handlungsdruck aufgrund der Entwicklung des Fassadenzustands steige. Es sei unter Umständen denkbar, „dass wir schneller raus müssen, als ursprünglich gedacht“, sagte sie. Die Verwaltung werde sich deshalb nicht ausschließlich auf das Klinik-Areal konzentrieren, sondern denke schon jetzt über andere Möglichkeiten nach.

Denn: Wenn es die Situation erfordere, wolle die Stadt Lörrach bei der Notwendigkeit eines früheren Auszugs handlungsfähig sein.