Lörrach: Letztes Schulfest in der alten Tumringer Grundschule

Bevor Schulleiterin Veronique Elsner die Festgemeinde begrüßte, trugen die jüngeren Klassen ein Lied zum Auftakt vor, anschließend gaben die Trommel-AG und der Schulchor ihr Können zum Besten. Später am Nachmittag präsentierten die Klassen ihre einstudierten Tänze und Lieder.

Schon Wochen vor dem Fest liefen in den Klassen und in der Elternschaft die Vorbereitungen für das Schulfest. Die Eltern jeder Klasse übernahmen eine Aufgabe wie etwa Getränkestand, Grill, Eisdiele, Kuchentheke, oder Sekt-Bar, schreibt die Schule in einer Mitteilung.