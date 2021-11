Lörrach Lichtermeer verzaubert

Wie schon 2020 leuchtet die Weihnachtsbeleuchtung in Turmstraße, Tumringer Straße, Teichstraße und Basler Straße vom 25. November bis zum 6. Januar. In Eigenregie sorgen die Geschäftsleute in der Grabenstraße und am Chesterplatz für weihnachtliche Stimmung. Auch in Brombach sorgt der Gewerbeverein „aktives Brombach“ für die Sterne entlang der Lörracher und Schopfheimer Straße.

Am Donnerstag, pünktlich vor dem ersten Advent, gehen in Lörrach wieder die Lichter der Weihnachtsbeleuchtung um 16 Uhr an. „Wir wissen aus Einzelgesprächen mit unseren Kooperationspartnern, dass der finanzielle Beitrag zur Weihnachtsbeleuchtung eine bewusste Entscheidung gewesen ist, den Besuchern der Innenstadt eine Freude zu machen. Das zeigt, wie stark diese Gemeinschaft und die Verbundenheit zum Standort auch in dieser Pandemie ist – und dafür sind wir sehr dankbar“, sagt Burkhard Jorg, Leiter des Kompetenzfeldes Gewerbe- und Standortentwicklung bei der Wirtschaftsförderung Lörrach.