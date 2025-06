Lörrach: Lieder mit Herz und Biss

Diese lustige Passage zitierte Hebelbund-Präsident Volker Habermaier am Sonntag in seiner humorvollen Einführung zur „Literarischen Begegnung“ mit dem Duo Wunderkram im Hebelsaal des Dreiländermuseums. Wie man sieht, hat sich auch Hebel einmal mit Liedern, ihrer Musik und ihren Texten beschäftigt. Über Habermaiers Worte konnte man nachdenken bei diesem Auftritt des Schweizer Musikerpaares aus Laufenburg. Meinte er doch, das Geschäft der Liedermacherei sei schon ein seltsames: „Sind Liedermacher zuvörderst Musiker oder sind sie Dichter?“ Weder noch? Oder beides zugleich?

Diese Einleitung von Habermaier erinnerte an den alten Streit in der Musikgeschichte, was Vorrang hat: der Text oder die Musik. Bei Sonja Wunderlin und Gabriel Kramer ist die Frage nach Henne oder Ei, nach der Vorherrschaft von Dichtkunst oder Musik vermutlich leichter zu entscheiden. Schließlich haben die Zwei seit einem Jahr auch einen Liederschreibkreis gegründet und sind immer auf der Suche nach tollen Sätzen, Bildern oder Gedichten, über die sie Lieder schreiben können. So wurde auch das Publikum aufgefordert, ihnen Vorlagen zu liefern.