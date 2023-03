Lörrach Lions Club Lörrach spendet 21 000 Euro an Tafeln

Eine Herzensangelegenheit

Der Hintergrund: Der Lions Club Lörrach hatte bereits angekündigt, den Reinerlös aus dem Raclette-Verkauf des Weihnachtsmarkts an die Tafeln zu spenden. Nachdem im Januar völlig überraschend Lions Club-Mitglied Andreas Kása verstarb – „er hatte unter anderem maßgeblich zum Gelingen des Weihnachtsmarktstands beigetragen“, so Peitz – rief Kásas Familie in der Traueranzeige zu Spenden für das Hilfswerk des Lions Club auf. „Dieser Aufruf war außerordentlich erfolgreich, sodass nun insgesamt 21 000 Euro gespendet werden“, erläutert Peitz. Wobei, so Wind in den Räumen der Sparkasse Lörrach-Rheinfelden, der wesentlich größerer Teil der Summe auf die Spendenbereitschaft der Mitglieder im Zusammenhang mit dem Tod von Andreas Kása zurückzuführen sei, dem die Tafeln stets ein Herzensanliegen gewesen seien.

Angespannte Situation

Klaus Jost (Rheinfelden) und Josef Brunner (Schopfheim) dankten für die Unterstützung. Beide kündigten an, mit dem Betrag insbesondere auch Lebensmittel zukaufen zu wollen. Denn: Die Situation in den Tafeln wird zusehends schwieriger. Im vergangenen Jahr ist die Anzahl der zum Einkauf berechtigten Bürger nochmals deutlich gewachsen. Dies sei zum einen etwa auf geflüchtete Menschen aus der Ukraine zurückzuführen, zum anderen aber auch auf deutlich gestiegene Energiekosten bei ebenfalls steigender Inflation. Die Folge: Immer mehr Bürger geraten finanziell massiv unter Druck, sagten Jost und Brunner unisono. Unterdessen agieren die ehrenamtlichen Mitarbeiter der tafeln mitunter an der Belastungsgrenze.