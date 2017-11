Lörrach Literarische Appetitanreger in Mittagspause

Lörrach. Zum vierten Mal tischt die Stadtbibliothek gemeinsam mit dem Freundeskreis der Stadtbibliothek für die Literaturhappen auf. Vom heutigen Dienstag bis 17. November servieren Schauspieler aus der Region an drei Tagen einen kleinen Happen literarischer Leckerbissen und sorgen für einen echten Ohrenschmaus. Alle Lesungen beginnen jeweils um 13 Uhr und dauern rund 20 Minuten. Der Eintritt ist frei.

Eröffnet werden die Literaturhappen am heutigen Dienstag. Schauspieler Olaf Creutzburg liest aus „Der Vater, der vom Himmel fiel“ von J. Paul Henderson, und erzählt die Geschichte der Brüder Billy und Greg, die, nachdem sie sieben Jahre nicht miteinander gesprochen haben, durch den Tod des Vaters wieder unfreiwillig zueinander finden.

Am Donnerstag geht es weiter mit Schauspieler Peter Haug-Lamersdorf, der aus dem Bestseller „QualityLand“ von Marc-Uwe Kling liest. Der Autor entwirft das Bild einer gar nicht mehr so fern scheinenden Zukunft: In einer Welt, in der eigentlich alles rund läuft, und Arbeit, Freizeit und Beziehungen von Algorithmen optimiert sind, beschleicht Maschinenverschrotter Peter immer öfter das Gefühl, dass irgendetwas nicht stimmt – die Maschinen werden den Menschen immer ähnlicher, während die Menschen nach und nach immer mehr zu Maschinen werden.

Den Abschluss macht Schauspielerin Sybille Denker, die am Freitag Ausschnitte aus dem autobiografischen Roman „Zwischen ihnen“ des amerikanischen Pulitzer-Preisträgers Richard Ford liest. In diesem beeindruckenden und intimen Buch setzt der Autor seinen Eltern ein literarisches Denkmal und schafft zugleich ein atmosphärisches Porträt des Lebens in den USA Mitte des 20. Jahrhunderts.