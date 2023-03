Lörrach Live-Kino mit Naturfilmer Stefan Erdmann

Der Naturfilmer Stefan Erdmann präsentiert seine Dokumentationen persönlich und live im Kinosaal. Er spricht neben der Leinwand zu seinen Filmaufnahmen und steht dem Publikum im Anschluss für Fragen und Gespräche vor Ort zur Verfügung.

Reise durch Island

Atemberaubendes Island - die größte Vulkaninsel der Erde. Über 30 Mal war der Naturfilmer in Island und hat die Insel in jeder Stimmung erlebt und aus allen denkbaren Perspektiven gefilmt. Ein Journalist hat geschrieben: „Stefan Erdmann hat aus dem Naturkunstwerk Island ein besonderes Film- und Musik-Erlebnis geschaffen. Gebannt sitzt man da und lauscht den Kommentaren Erdmanns und kann kaum fassen, was auf der Leinwand zu sehen ist.“