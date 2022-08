Lörrach Live-Musik und Mitmachangebote für Familien

Vom nachmittäglichen Hagelsturm waren die Konzerte von „Stimmen on Tour“ am 30. Juni mit Bongeziwe Mabandla aus Südafrika und dem estnischen Duo Ruut in den Werkraum umgezogen: Vor allem die beiden Musikerinnen verzauberten mit ihrer faszinierenden Interpretation der estnischen Zither zu dialogischem Gesang.

Es folgten auf der Limowiese im Garten der Dokumentationsfilm Full Metal Village am 9. Juli, musikalisch vorbereitet mit Live-Metal-Songs von Anna Mazurek und Deborah Tolksdorf an zwei Celli und der Spielfilm Once, zuvor mit einem Auftritt der Lörracher Band „Lexa Projekt“.