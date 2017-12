Lörrach Lob für Investitionen

Die Stadtratsfraktionen von CDU und SPD mahnen trotz guter kommunaler Finanzlage zur Haushaltsdisziplin.

Diese grundsätzliche Haltung steht nach Ansicht der CDU nicht im Widerspruch zu Zuschüssen an Vereine und Institutionen, die sich im sozialen und gesellschaftspolitischen, kulturellen oder sportlichen Bereich engagieren.

Wohnungen zu bezahlbaren Mieten zu bauen, sei eine der dringlichsten Aufgaben, so die CDU: „Ein Dach über dem Kopf allein reicht aber nicht aus, um Lebensqualität zu schaffen. Das Umfeld gehört ebenso dazu, um Heimatgefühl zu schaffen“, so die allgemeine Ansicht. Deshalb erhalten etwa das Deutsche Rote Kreuz und die Sozialstation, Ehe- und Familienberatung, das HALT-Projekt der Schöpflin- und die Fritz-Berger-Stiftung Zuschüsse für ihre Arbeit im Sinne des Gemeinwohls – auch Sportvereine und der Burghof über den Kulturbeitrag. Das Dreiländermuseum, die Kaltenbach-Stiftung und die AGiL (Aktive Grundschulen in Lörrach) werden ebenfalls gefördert.

Ablehnen wird die Union die Vorlage der Verwaltung auf einen Zuschussbetrag von 10000 Euro an die Energieagentur. Der Rat hatte im Vorjahr im Rahmen des Konsolidierungsverfahrens den Austritt Lörrachs aus dieser Organisation beschlossen. Die Christdemokraten sehen keinen ausreichenden Grund, von dieser Entscheidung abzurücken.

Die SPD wird den umfangreichen Zuschussanträgen von sozialen Einrichtungen, Institutionen und städtischen Vereinen ebenfalls ihre Zustimmung erteilen.

Zufrieden zeigt sich deshalb die SPD mit dem Haushalt 2018 der Stadtverwaltung. Wichtig sei die Stärkung der finanziellen Investitionskraft, was im Haushalt 2018 mit der Rekordsumme von über 27 Millionen Euro gelungen sei. Nicht vernachlässigen dürfe man aber die Unterhaltungsmaßnahmen und Sanierungen der öffentlichen Infrastruktur wie Gebäude, Straßen und Plätze.

Den Projektzuschuss für die neue Ausstellung „Zeitenwende 1918/19“ im Dreiländermuseum hält die SPD in der Grenzregion für ein wichtiges Zeichen.

Auch der Burghof erhält als wichtige Kultureinrichtung den politischen Flankenschutz der SPD-Fraktion. Er sei nicht nur ein Kostenfaktor, sondern auch Imagegewinn für die Stadt, so Christiane Cyperrek.