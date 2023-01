Lörrach Loblied auf das Ehrenamt

Von 2000 bis 2006 war Doris Ludin Vizepräsidentin des Obermarkgräfler Chorverbands (OMCV). Heute gehört sie dem dreiköpfigen Verbandspräsidium an. 2007 wurde sie zum Ehrenmitglied des Frauenchors Hauingen und des OMCV ernannt. Letztes Jahr erhielt sie eine Ehrung des Badischen Chorverbands für 40 Jahre aktives Singen in ihrem Heimatverein in Hauingen.