Lörrach Lobpreis Gottes auf Kifuliru

Den klingenden Teil des Festgottesdienstes steuerten Organist Wilhelm Indlekofer und eine wackere Schar von Chorsängern bei, die sich Corona-konform in weiten Abständen auf der Empore verteilten. Der über Monate untersagte Volksgesang klang durch Masken gefiltert zwar noch etwas schüchtern, wurde jedoch von den Kirchenbesuchern gleichwohl als befreiend empfunden. Neben traditionellen Liedern wie „Großer Gott, wir loben dich“ trugen auch neuere Kompositionen wie das in D-Dur jubelnde Lied der Jesu Bruderschaft Gnadenthal „Dass du mich einstimmen lässt“ zur stimmlich-spirituellen Lockerung bei. Darüber hinaus bereicherte Indlekofer den Gottesdienst mit harmonisch charakteristischen Stücken wie einer Meditation von Théodore Dubois. Schließlich stellte sich das zweite Hochgebet „Durch ihn und mit ihm und in ihm“ unerwartet erfrischend dar.

Der aus dem Kongo stammenden Zelebranten Shanika sang diesen Lobpreis Gottes in seiner Muttersprache Kifuliru. In den freien Redeteilen seiner Predigt, aber vor allem in seinem intonationssicheren Gesang wirkte Shanika besonders lebendig und authentisch. Das „Kwa ajili yake, pamoja naye na ndani yake“ mag zwar für hiesige Ohren etwas ungewohnt klingen, birgt jedoch mit entsprechender musikalischer Aufbereitung die charmante Chance zur intensiven christlichen Verständigung über Nationalgrenzen und Kontinente hinweg.

Die Kollekte war als Unterstützung für Shanikas Heimatdorf Uvira bestimmt. Eine Eucharistische Anbetung mit gemeinsamen Gebet und Wechselgesang beendete den Gottesdienst.