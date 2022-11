Lörrach. Im Netzwerk Geschichtsvereine sind rund 400 Vereine am Oberrhein in Deutschland, Frankreich und der Schweiz organisiert. Es verbindet Geschichtsinteressierte und ehrenamtlich Engagierte über die Landesgrenzen hinweg. Einmal im Jahr organisiert das 2012 in Lörrach gegründete Netzwerk eine Jahrestagung in einem der drei Länder. Nach zehn Jahren findet die Jahrestagung nun wieder in Lörrach statt. Anlass ist die große Sonderausstellung „Der Rhein“, die am Abend davor eröffnet wird.