Lörrach Lörrach macht Klima – mit den Bürgern

Gemeinsam mit dem Runden Tisch Klima ist ab Mitte Juni eine mehrmonatige Kampagne geplant, bei der Bürger ihren persönlichen CO 2-Fußabdruck ermitteln lassen können und Tipps und Anleitungen zur Reduzierung erhalten können. Genutzt wird hierfür der für die Bürgerschaft kostenfreie CO 2-Rechner des Umweltbundesamts. Durch das Online-Angebot kann auch in Corona-Zeiten, in denen Veranstaltungen und Treffen vor Ort nicht stattfinden, der gemeinsame Klimaschutz vorangetrieben werden. Begleitende Maßnahmen oder Aktionen können aus Budgets für andere städtische Aktionstage verwendet werden, welche aufgrund von Corona nicht durchgeführt werden können. Trotzdem hoffen die Projektbeteiligten auch Präsenzveranstaltungen durchführen zu können, heißt es in der Pressemitteilung.

Unterschiedliche Botschafter sollen dem Projekt ein Gesicht in Lörrach geben. Um alle Altersgruppen in Lörrach zu erreichen, sind weitere Multiplikatoren und Teilnehmer der Stadtgesellschaft gesucht. „Machen Sie mit und machen Sie mit uns gemeinsam Klima“, bekräftigt Bürgermeisterin Monika Neuhöfer-Avdic. Am 5. Mai soll mit einer Informationsveranstaltung auf die Kampagne aufmerksam gemacht werden, um weitere Interessenten zu gewinnen.