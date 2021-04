Lörrach „Lörrach macht Klima“

Ein weiteres laufendes Projekt ist die Sanierungsoffensive. Das Konzept dafür wird gerade erarbeitet. Das Ziel dieser Offensive ist es, die Sanierungsquote von Gebäuden in Lörrach zu steigern. Dazu sollen Bauherren durch begleitende Maßnahmen unterstützt werden. Außerdem ist ein Netzwerk mit den Innungen und den Energieversorgern geplant. Die Fördermittel für die baulichen Maßnahmen stehen im Moment ausreichend durch das Land und den Bund zur Verfügung. Im Klimabeirat vor der Sommerpause sollen die Ideen vorgestellt werden.

Zum Thema Wärmeplanung wurde die „Stadtenergie Lörrach GmbH & Co KG“ zum 1. Januar 2021 gegründet, bestehend aus Badenova Wärmeplus GmbH, RatioNeue Energie GmbH und den Stadtwerken Lörrach. Die Stadt beteiligt sich auch an der unternehmungsunabhängigen Wärmeplanung im Landkreis Lörrach. Die Machbarkeitsstudie „Nahwärme Bühl III“ liegt vor und ist derzeit in der internen Prüfung und Abstimmung. Außerdem erarbeitet die Stadtverwaltung ein E-Mobilitätskonzept, bei dem die Infrastruktur der vorhandenen Ladestationen und weitere Standorte geprüft werden.

Des Weiteren soll die Öffentlichkeitsarbeit des Fachbereichs Umwelt und Klimaschutz durch zahlreiche Maßnahmen, wie beispielsweise die Energiestadtzeitung, die Aktion gegen Schottergärten beziehungsweise für naturnahe Gärten, Baumpflanzaktion, wie die erfolgreiche „Ich will bei dir Wurzeln schlagen“ mit jährlich 100 Neuverpflanzungen, diverse Plakataktionen, Umwelttipps auf der städtischen Website, einer Marketing Kampagne „Mehrweg to go“ und eine kostenlose Erst-Energieberatung gestärkt werden.

„Die Stadt zeigt durch zahlreiche Einzelprojekte wie die Weiterentwicklung der Energie- und Klimaschutzschulen oder dem E-Mobilitätskonzept, dass sie den Klimaschutz in Lörrach ernst nimmt. Durch die Besetzung neuer Stellen kann der Fachbereich Umwelt und Klimaschutz mit noch mehr Elan voranschreiten“, so Bürgermeisterin Monika Neuhöfer-Avdic in euner Mittelung.