Lörrach: Lörrach singt: Wolken über der Stadt, Sonne im Herzen

Mehr als 60 Ensembles

Mehr als tausend Sänger in 60 Gruppen seien an neun Spielorten unterwegs, freute sich Burghof- und Stimmenchef Timo Sadovnik. In der Tat boten die Chöre und Gesangsformationen aus dem ganzen Dreiländereck auch in diesem Jahr eine große Vielfalt. Beim Flanieren durch die Innenstadt erlebten die Besucher Gesang aus Renaissance und Romantik über Rock, Pop, Gospel und Jazz bis hin zu Frauenliedern aus der Schweiz und selbst geschriebenen Songs.