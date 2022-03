Lörrach Roboterwettbewerb: Lörrach zum Sieg navigiert

Der Roboterwettbewerb wird von „Kidslab Mulhouse“ organisiert und findet im Rahmen des „Maker Fights Mulhouse“ statt. Begleitet wird das öffentliche Turnier von einer DIY-Messe (Do it yourself), an der Initiativen aus der „Maker Szene“ ihre Arbeit präsentieren.

Dreiteiliger Parcours

Bei „Crush the Flag“ muss der Roboter durch einen dreiteiligen Parcours navigieren. Zunächst muss er die Strecke mit Hilfe der Tacho-Werte seiner Motoren ohne weitere Sensoren bewältigen. Der zweite Part besteht aus einem Labyrinth, durch das er mittels Sensoren navigiert. Im dritten Teil folgt der Roboter einer Linie. Am Ende muss er einen Mechanismus in Gang setzen, der die gegnerische Flagge schreddert.