Lörrach Lörracher Einzelhandel bleibt zuversichtlich

Die Leuchttürme

Der Vorsitzende hob abermals die Bedeutung inhabergeführter Geschäfte für die Attraktivität der Innenstadt hervor. Auch die Rolle der im Terminkalender verankerten Feste sei nicht zu unterschätzen – hier ziehen Pro Lörrach und das Rathaus an einem Strang.

Lutz bezeichnete Anlässe wie Frühlings- und Herbstfest als „wichtige Frequenzbringer“ für Lörrach – eine Bühne, auf der sich Geschäfte präsentieren können – auch wenn der Einkauf womöglich nicht immer sofort getätigt werde. So habe in den Tagen um das Herbstfest eine Frequenzmessung rund 100 000 Menschen in der Innenstadt gezählt.

Das Sommerfest wechselt in diesem Jahr zurück auf den bewährten Termin im Frühling.

Die Schweizer

Nach seinem Empfinden kommen derzeit nicht mehr ganz so viele Schweizer Kunden wie vor Corona in die Stadt. Doch seien diese insbesondere in den höherpreisigen Segmenten unterwegs und deshalb nach wie vor von großer Relevanz für den Handel. Aus Frankreich dagegen nehme er eine wachsende Zahl an Kunden wahr, sagte Breuer auf Nachfrage unserer Zeitung.

Die Gutscheine

Breuer wünschte sich mit Blick auf die unter Federführung der Wirtschaftsförderung organisierte Weihnachtsbeleuchtung noch etwas mehr Unterstützung des Handels. Das Weihnachtsgewinnspiel sei erfolgreich gewesen, die Anzahl der gekauften Gutscheine sei zwar zurückgegangen, doch sei ihr Wert gestiegen. Auch die hoi!-App als digitales Angebot soll weiter beworben werden.

Die Karstadt-Perspektiven

Für Verunsicherung sorgten die unklaren Zukunftsperspektiven von Karstadt. Als wichtiger Magnet in einer der größten Immobilien des Zentrums spielt das Warenhaus für die gesamte Innenstadt samt ihrem Handel eine bedeutende Rolle.

Der Oberbürgermeister

Gleichwohl sieht Lutz „die Innenstadt gut aufgestellt. Punkt“, sagte der OB wörtlich. Er zeigte sich zuversichtlich, dass Lörrach die Herausforderungen der Zukunft bewältigen wird. Dabei spiele auch die Gastronomie eine zentrale Rolle. Ein Problem: Der Personalmangel werde sich angesichts der demografischen Entwicklung noch verschärfen. Derzeit sei „nur die Spitze des Eisbergs“ zu sehen. Für Unternehmen werde es immer wichtiger, als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen zu werden.

Der Dank

Marion Ziegler-Jung, Geschäftsführerin der Wirtschaftsförderung Lörrach, dankte Andreas Berlin, der mit seiner Agentur „unknown?“ nicht nur federführend für die hoi!-App zuständig sei, sondern Pro Lörrach darüber hinaus als Stratege und Tausendsassa unterstütze.

Den Vorstandsmitgliedern von Pro Lörrach dankte sie mit einer Rose. Deren Name könnte Programm sein: Esperanza – Hoffnung.