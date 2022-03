Bernhard Escher merkte lediglich den „Bürokratismus“ an, dass es eines solchen Beschlusses überhaupt bedürfe. Die Gastronomie und Betriebe im LÖ würden noch vom Neustart informiert, hießt es von Seiten der Verwaltung. Aufgrund der Auswirkungen der Baustelle am LÖ, der Corona-Pandemie und der langen Vakanz der Marktmeisterstelle musste der Flohmarkt in den vergangenen zwei Jahren pausieren (wir berichteten).

Jeweils am dritten Samstag

„Wir freuen uns, dass die Rahmenbedingungen zur Durchführung des beliebten Flohmarkts wieder erfüllt sind“, stellt Oberbürgermeister Jörg Lutz in einer Pressemitteilung fest. Der erste Flohmarkt soll am Samstag, 30. April stattfinden, danach folgt der Flohmarkt dem gewohnten Turnus, jeweils am dritten Samstag im Monat von 7 bis 16 Uhr.