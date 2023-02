Lörrach Lörracher Gruppe will Kriegsfolgen abmildern helfen

Hans Niefenthaler, Leiter der Aktionsgruppe „Hilfe für Wyschhorod“ bei Lörrach International, will auch ein Jahr nach Beginn des Ukraine-Krieges die Hilfsbemühungen fortsetzen. Positive Gefühle empfindet der 68-Jährige, dass die achtköpfige Aktionsgruppe tatsächlich schon in verschiedener Form Hilfe leisten konnte. „In Wyschhorod sind die Menschen dankbar. Das ist motivierend.“ Gleichzeitig sei es angesichts dieses großen kriegerischen Konflikts auch ein Tropfen auf dem heißen Stein. Er weiß, dass die Lörracher Gruppe nicht der ganzen Ukraine helfen kann. Doch es frustriere, die Angriffe in den Medien zu verfolgen.