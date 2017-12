Lörrach Lörracher ist bei RTL-Talentshow zu sehen

Von Adrian Steineck

Derzeit läuft auf RTL die elfte Staffel der Show „Das Supertalent.“ Unter den Kandidaten ist auch der 29-jährige Toschkin Schalnich, der sich bereits in der Sendung vom Samstag, 25. November, dem Urteil von Dieter Bohlen & Co. gestellt hat. Der Lörracher Bühnentänzer und Tanzpädagoge arbeitet als freischaffender Künstler. Neben dem Tanzen ist er in der freien Theaterszene der Region stark engagiert. Bei „Das Supertalent“ zeigte er eine Contemporary-Choreografie, also eine moderne Tanzdarbietung. Ob Toschkin Schalnich damit die kritische Jury mit Nazan Eckes, Bruce Darnell und Dieter Bohlen überzeugen konnte? Das und einen Bericht über Schalnich, seine Arbeit, seine Erfahrungen in der RTL-Talentshow und seine weiteren Pläne lest Ihr dann in der kommenden Woche ausführlich im Spunk-Magazin.