Lörrach Lörracher Museumsdepot vor der Einweihung

Die Sparkasse habe das Museum und dessen Sammlung nicht nur über viele Jahre hinweg begleitet und unterstützt – Anfang des 20. Jahrhunderts war das Eckhaus am Senser Platz (heute „Arabica – Kaffee und Lebensart“) Dank Schultz bis zum Jahr 1932 zugleich Sitz der Sparkasse, Sammlungsdomizil und Ausstellungsraum für die Exponate.

Mit dem Wachstum des Unternehmens musste die Sparkasse umziehen. Das Museum wechselte mit einem Teil der Sammlung in die Alte Hofküferei (heute ein Areal in Nachbarschaft des Burghofs), viele Objekte mussten aber hier und dort in privaten Räumen und auf Höfen untergebracht werden. Noch heute unterstützt die Sparkasse das Dreiländermuseum jährlich mit einem Betrag in Höhe von 20 000 Euro – nachhaltig und verlässlich, so Moehring.

Die Finanzierung

Noch liegt die Schlussrechnung für den Depotbau nicht vor. Der Museumsleiter geht davon aus, dass der vom Gemeinderat genehmigte Finanzrahmen in Höhe von rund sechs Millionen Euro für das Gebäude weitgehend eingehalten werden kann. Zusätzliche Kosten in Höhe von 200 000 Euro für das Regalsystem seien komplett durch Drittmittel finanziert worden, betont Moehring.

Die EU fördert das Projekt mit 1,7 Millionen Euro, rund 450 000 Euro werden vom Museumsverein und durch private Spenden beigesteuert. Die hohe Interreg-Summe und die Zusammenarbeit mit zahlreichen Partnern am Oberrhein belegten die weit über Lörrach hinausweisende Bedeutung der Sammlung, so Moehring.

Die Einweihung

Am Tag der Einweihung werden die Gäste bei den Führungen durch das Depot noch leere Räume vorfinden. Erst Tags darauf beginnt der Umzug: Moehring rechnet mit rund 100 LKW-Ladungen, die nach Brombach transportiert und magaziniert werden müssen.

Im Bau selbst kann auf eine aufwendige Klimatisierung verzichtet werden, weil durch die Massivität der Wände Temperaturschwankungen nur langsam und in geringem Umfang vonstatten gehen.

Nachhaltig sei die Investition in das Depot in doppeltem Sinne, so Moehring: Die Objekte werden nun unter professionellen Bedingungen bewahrt, und die Stadt habe künftig keine (steigende) Miete mehr in Provisorien zu zahlen. Anmeldungen zur Depot-Einweihung per E-Mail an die Adresse veranstaltungen@loerrach.de