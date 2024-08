Lörrach: Lörracher Nähwerkstatt leistet einen Beitrag für den Klimaschutz

In der Nähwerkstatt entstehen Unikate. Foto: Marianne Rittner

Kreativität entdecken

Zum Gespräch trägt sie ein kariertes Kleid mit Gürtel, das an eine edle Konfektion aus einer kleinen Boutique erinnert. Die 36-Jährige arbeitet als Projektmanagerin in Basel und lebt heute in Lörrach. Geboren ist Merz in Trosdorf bei Bonn. Ein kreativer Beruf kam für sie nicht in Frage, obwohl sie ihre Freizeit oft im Nähzimmer verbringt. „Design hat mich immer schon fasziniert, aber ich finde es schön, neben meinem Beruf in der Freizeit einen kreativen Ausgleich zu haben.“ Zu Hause probiert Merz Sachen aus und lässt sich Zeit für Design-Prozesse. „Meine Inspiration kommt aus allen Ecken und Winkeln“, sagt sie. „Manchmal sehe ich auf der Straße ein Kleidungsstück, das mich anspricht und zu einer neuen Kreation animiert.“ Auch hierbei bleibt sie dem Grundsatz treu, Bestehendes zu nutzen und daraus Neues entstehen zu lassen.

In der Nähwerkstatt begleitet sie die Teilnehmer vom Entwurf bis zu den letzten Handgriffen. Sie gibt Anleitung, berät und unterstützt. Mit viel Einsatz widmet sich das Team der Nähwerkstatt den Anliegen der Teilnehmer. Für Unterstützung wäre es dankbar. Es ist ein kleiner Beitrag für den Klimaschutz in Lörrach, der nicht nur für Hannah Merz mehr ist als eine Pflichtaufgabe.