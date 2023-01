Lörrach Lörracher Narrengilde stellt den Narrenbaum

Jörg Roßkopf: „Isch er nit e Traum, unser Narrebaum?!“

Obergildemeister Jörg Roßkopf begrüßt derweil auf dem Narrenschiff Felix Rudolf von Rohr, den ehemaligen Komiteepräsidenten der Basler Fasnacht. Der antwortet gut gelaunt: „Gott sei Dank, es isch die fünfti Johresziit, jetzt goht’s de hoche Luet an Speck, un dodrum Friss en weg de Schnägg“.

Zu Gast waren auch Ortsvorsteher als Protektoren-Trio. Die, so der Obergildemeister, sollten auf keinen Fall abgeschafft werden. Vom Publikum gab es zustimmenden Applaus für diese Bemerkung.

Es ist zwischenzeitlich kurz vor 12 Uhr, die Anspannung steigt. Immer wieder werden die Stickel neu angesetzt. Dann rufen die Narrenbaumbammert ein letztes Mal „Auf!“. Um 12.12 Uhr steht der Baum.

Thomas Bürgin, der seit vier Jahren für die Organisation rund um das Stellen verantwortlich zeichnet, ist zufrieden. Ebenso wie die beiden Narrenbaumbammert. Sechs Male leiteten sie bisher diese Aktion. Es sei immer aufregend, weil stets neue Helfer anpackten und die Aufgabe immer ein Kraftakt sei. bis der mit bunten Bändern geschmückte Baum versenkt und gesichert steht.

Am Ende ertönte die Stimme des Obergildenmeisters. „Isch er nit e Traum, unser Narrebaum?!“. Roßkopf erklärte, dass in diesem Jahr kein Kranz mit den vier Symbolfiguren Güggel, Lerche, Frösch und Schnägge am Baum angebracht wird. Dies, um zu verhindern, dass in Folge eines Sturmes Menschen zu Schaden kommen könnten. Als Ersatz wurden Bilder der vier Cliquen am Stamm angebracht. Für die kommende Saison wolle sich die Gilde eine tragbare Lösung überlegen, versprach Roßkopf. Dann marschierten die Tschädderä in ihren dicken roten Pelzmänteln ein und ließen es noch einmal so richtig krachen.