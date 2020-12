Lörrach Lörracher Produkte werden geliefert

Der Instrumentalunterricht findet noch bis einschließlich Freitag als Onlineangebot statt. Ob wie geplant nach den Schulferien am 11. Januar wieder mit dem Präsenzunterricht begonnen werden kann, wird kurzfristig bekanntgegeben.

Dreiländermuseum

Im Dreiländermuseum sind nun auch der Museumsshop und die Museumsbibliothek bis Montag, 11. Januar, geschlossen. Außer zwischen Weihnachten und Neujahr bleibt eine „Notbesetzung“ für laufende Aufgaben im Dreiländermuseum besetzt. Die Bevölkerung kann sich mit Anfragen an den Besucherservice wenden, entweder per E-Mail an museum @loerrach.de. oder per Nachricht auf dem Anrufbeantworter: Tel. 07621/ 415 150.

Stadtbibliothek

Die Stadtbibliothek ist bis Montag, 11. Januar, geschlossen. Alle entliehenen Medien können bis Dienstag, 26. Januar, zurückgegeben werden. In dieser Zeit entstehen keine Mahngebühren. Auch alle vorgemerkten Medien, deren Abholtermin in den Zeitraum der Schließung fällt, können bis zum 26. Januar abgeholt werden.

Das digitale Medienangebot, die Onleihe Dreiländereck, ist während des gesamten Lockdowns für alle Bibliothekskunden freigeschaltet. Mit der Onleihe Dreiländereck kann eine große Bandbreite digitaler Medien wie beispielsweise eBooks, eAudios, ePapers und eMagazines rund um die Uhr und bequem von zu Hause aus entliehen werden.

Bei Fragen ist das Team der Stadtbibliothek, außer an den Feiertagen sowie am 24. und 31. Dezember, von Dienstag bis Freitag von 10 bis 12 Uhr unter Tel. 07621/ 3044 oder per E-Mail an stadtbibliothek@loerrach.de erreichbar.

PlusPunktZeit

Der PlusPunktZeit ist bereits seit Oktober geschlossen. Verschiedene Vorträge und Kurse finden koordiniert durch die Ehrenamtlichen als Online-Angebote statt. Die Wiederöffnung der Räume im Alten Rathaus ist zurzeit nicht absehbar.

Touristinformation

Die Touristinformation Lörrach ist bis einschließlich Sonntag, 10. Januar, für den Publikumsverkehr geschlossen. Telefonisch ist sie vom 16. bis 23. Dezember sowie ab 4. Januar, jeweils montags bis freitags von 10 bis 13 Uhr zu erreichen. Für kurzfristige Geschenkekäufer wird ein Lieferservice mit Lörracher Produkten angeboten. Bestellungen werden bis zum 22. Dezember telefonisch oder per E-Mail angenommen. Die Auslieferung erfolgt am 23. Dezember innerhalb der Stadtgebiets sowie der Ortsteile.

Die Artikelauswahl ist auf der Website der Stadt unter www.loerrach.de/ merchandise-artikel zu finden. Die Touristinformation ist unter Tel. 07621/415120 oder per E-Mail an tourismus @loerrach.de zu erreichen.