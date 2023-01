Lörrach Lörracher Rathaus auf der roten Liste

Es gebe gute Gründe für den Erhalt und deren Umnutzung. Eingebettet in das aktuelle Thema des BDA – die Sorge um den baulichen Bestand – wird der Blick auf acht ausgewählte Exemplare dieser „gefährdeten Arten“ in Baden-Württemberg gerichtet. Ob akut vom Abriss bedroht oder dem Leerstand preisgegeben, wird die Frage nach den Gründen gestellt. Geht es um Renditen? Ist die Substanz nicht mehr zu retten? Weiß man schlicht nicht, was man damit anfangen soll? Oder sind sie der Bevölkerung ein Dorn im Auge?, fragt der BDA in einer Mitteilung.