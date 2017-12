Lörrach Lörracher Schulen sammeln für Kinder

Von Susann Jekle

Lörrach. Die Muffinaktion der Lörracher Schulen ging in diesem Jahr bereits in die dritte Runde. Um den Martinstag wurde an den Schulen jeweils ein Verkauf organisiert, bei dem ein Muffin für je einen Euro angeboten wurde. Am Donnerstag übergab Christine Mörth, Schulleiterin der Fridolinschule, den Scheck mit dem Gesamterlös der Aktion an das Projekt „KiSEL“ (Kinder suchtkranker Eltern). Durch eine riesige Menge an Küchlein kamen insgesamt 2850 Euro zusammen.

Frank Meißner und Dominic Dawodu von KiSEL nahmen den Scheck in der Fridolinschule entgegen, wo viele Drittklässler sie begrüßten. „Mit dieser Spende können wir die Freizeit mit den KiSEL-Kindern im nächsten Sommern finanzieren“, freute sich Projektleiter Meißner. Sein Kollege Dawodu scherzte mit den Kindern: „Dank eurer Aktion kann man den Martinstag in den Sankt-Muffintag umbenennen.“

Die Fridolinschüler berichteten stolz davon, dass sie bei der Aktion tatkräftig mitgeholfen haben. Die Eltern der Klassen 3b und 3c steuerten die selbstgemachten kleinen Küchlein bei. „Wir haben die Muffins auf dem Wochenmarkt verkauft“, erzählte ein Mädchen. „Viele haben sogar etwas gespendet, ohne ein Gebäck zu nehmen.“ Außerdem halfen die Schüler beim Auf- und Abbau ihres Standes auf dem Schulhof und dem Marktplatz, beim Verkauf und dem anschließenden Geldzählen. „Jeder übernimmt bei der Aktion eine kleine Aufgabe“, erklärte Schulleiterin Mörth. „Das hat einen großen Effekt.“

Vor zwei Jahren wurde der Muffinverkauf auf die Idee der Fridolinschule hin zum ersten Mal durchgeführt. Damals wurde für die Flüchtlingshilfe gesammelt, im vergangenen Jahr für Obdachlose und das Frauenhaus. „Dieses Jahr wollten wir etwas für Kinder tun, denen es nicht so gut geht“, sagte Mörth.

Das Projekt KiSEL der örtlichen Drogen- und Jugendberatungsstelle kümmert sich seit elf Jahren – wie der Name schon sagt – um Kinder suchtkranker Eltern. Es geht darum, dass die Kinder über ihre Situation zu Hause sprechen und auch in der Gruppe Freundschaften schließen können. Außerdem ist KiSEL in der Präventivarbeit aktiv, dass die Kinder die Suchterkrankung ihrer Eltern nicht „erben“. Derzeit besuchen 26 Kinder die regelmäßig stattfindenden Beratungstreffen von KiSEL. „Auf die Freizeit im Sommer freuen sich die Kinder schon lange im Voraus“, erzählte Frank Meißner den Fridolinschülern.

Um den Besuch zu verabschieden, sangen die Drittklässler der Fridolinschule das Lied „Ich wünsch’ mir etwas mehr Liebe auf der Welt“.