Lörrach: Lörracher Stadtlauf Kids: Die Online-Anmeldung läuft

„Wir freuen uns, dass wir dieses Jahr wieder einen Laufanlass ausrichten können, der nach einer längeren Pause ein ganz besonderer ist, denn hier kommen die Jüngsten und Jüngeren zum Zuge. Bereits bei den vergangenen Stadtläufen waren die Bambini-Läufe in den unterschiedlichen Altersklassen ein Highlight. Die Freude und der Spaß an der Bewegung wollen wir mit diesem Anlass fördern“, so Oberbürgermeister Jörg Lutz in einer Mitteilung an.

Die Anmeldung für die vier Altersgruppen ist ab sofort über die Website unter https://www.loerrach.de/stadtlauf- kids möglich. Die Online-Anmeldung läuft bis zum 5. Juni. Die Teilnahme ist kostenlos.