Lörrach: Lörracher Vereine: ein Fundament unserer Demokratie

Vor 176 Jahren rief Gustav Struve in Lörrach zum ersten Mal eine Deutsche Republik aus. Eine der Forderungen Struves und seiner Gefolgsleute war die Versammlungs- und Vereinsfreiheit. Was also vor 176 Jahren noch erkämpft werden musste ist heute eine Selbstverständlichkeit der Demokratie und als Artikel 9 in der Verfassung verankert: Alle Deutschen haben das Recht, Vereine und Gesellschaften zu bilden.