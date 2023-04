Lörrach Lörracher vor Gericht: Totschlag im Drogenrausch?

Zum Prozessbeginn erklärte der Verteidiger des Angeklagten, dass sein Mandant sich nicht äußern werde, weder zur Person noch zur Sache. Erik Z., der sich zurzeit in einer Entziehungsanstalt im Zentrum der Psychiatrie in Emmendingen befindet, folgte aufmerksam den Ausführungen des Staatsanwaltes. Der kam zu dem Schluss, dass der Angeklagte berauscht von Betäubungsmitteln in eine paranoid halluzinatorische Psychose geraten sei. Seinen Wahnvorstellungen hätten bei ihm einen extremen Hass auf seine Mutter ausgelöst.

Die Tat

Der Angeklagte wohnte in Lörrach in einem Mehrfamilienhaus im 2. Stock. In der Wohnung darüber habe seine Mutter zusammen mit seiner Schwester gewohnt. Er habe ein massives Drogenproblem gehabt, sei abhängig gewesen von Amphetamin und Alkohol, habe gelegentlich auch Heroin konsumiert. Von seiner Mutter habe er sich vernachlässigt und benachteiligt gefühlt. Im Oktober soll er täglich ein Gramm Amphetamin genommen haben, was zu Schlaflosigkeit und Wahnvorstellungen geführt habe. Mit seiner Mutter habe er immer wieder Streit gehabt. Er habe ihr vorgeworfen, sie hätte in seiner Wohnung eine Überwachungskamera installiert und die Videos ins Internet gestellt und sogar verkauft.