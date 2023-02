Lörrach Lörracher Zunftabend begeistert bei der Premiere

Was wurde geboten?

Welche der insgesamt acht Programmnummern die besten sind? Tja, das liegt im Auge des Betrachters und ist naturgemäß Geschmackssache. Wie der Oberbürgermeister Jörg Lutz auf einer Parkbank sitzt und nacheinander mit einem halben Dutzend Fahrgästen ins Gespräch kommt, hatte wirklich Witz und dürfte in der Top-Liste sein. Zur Zentralklinikum-Eröffnung kommt er vom Brombacher Bahnhof aufgrund des immer noch fehlenden S-Bahnanschlusses der neuen Klinik nicht weiter. Vielmehr hört er, warum der Schweizer Einkaufstourist die Lörracher Innenstadt nicht besucht („kannst ja nirgends mehr parken“). Der Straßenmusiker hält es ähnlich, da nur Bettelbanden dort unterwegs sind. Und der Ex-Kanderner Bürgermeister Bernhard Winterhalter berichtet, wie die Klinik an die Kandertalbahn mit visionären Verkehrsträgern angebunden wird. Tja, letztlich ist sogar Brombachs Ortsvorsteherin Silke Herzog beim OB, die in Vertretung die Klinik kurz vorher eröffnen musste. Abschließend als Gesangseinlage hieß es dann auch, wenn der Jörg nicht will, dann macht die Monika auch nicht viel.

Das Rathaus als Steilvorlage

Sowohl der OB als auch Bürgermeisterin Monika Neuhöfer-Avdic dürfen auch beim Thema Rathaus-Sanierung nicht fehlen, als eine Delegation mit den Grünen-Kabinettsmitglieder Claudia Roth, Robert Habeck und Gerhard Zickenheiner zur Inspektion kommen – alle müssen aufwärmend am Heizofen warten, da die Fassade nicht nur bröckelt, sondern auch die Heizung ausgestellt ist. Mit Helm und Grubenlampe sowie dick eingemummelt kommt die Rathausspitze anschließend daher, da die „Cleverle-Connection“ ja zu Besuch ist. Berichtet wird von den obersten sechs Stockwerken, die an „Bofrost“ vermietet sind und davon, dass im Sitzungssaal von der Politik produzierte heiße Luft noch zum Wärmen weitergeblasen wird. Der Bebengefahr begegnet man in der Form, dass sich die Mitarbeiter wenn überhaupt sehr langsam fortbewegen. Als Lohn lockt der European Energy Award.