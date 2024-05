In Lörrach wurden die Brunnen angestellt. Dieses Jahr sind zwei weitere wieder aktiv, teilt die Verwaltung mit. In Lörrach existieren mehr als 70 Brunnen, die entweder an das Trinkwassernetz angeschlossen sind oder mit Quellwasser versorgt werden. Traditionell werden die an das Trinkwasser angeschlossenen Brunnen immer um die Osterzeit in Betrieb genommen. Da dieses Ostern sehr früh und von kalten Temperaturen geprägt war, wurde der Saisonstart auf den 1. Mai verschoben. „Die mit Quellwasser versorgten Brunnen laufen, sofern genug Quellwasser vorhanden ist, das ganze Jahr“, heißt es. Alle vorhandenen Brunnen werden regelmäßig kontrolliert und gereinigt. Beim Springbrunnen im Rosengarten sind 2023 technische Schwierigkeiten aufgetreten, und der Brunnen musste abgestellt werden, schreibt die Stadt. Zwischenzeitlich konnte der Fehler behoben werden. Der Grund war ein Schaden in der Druckleitung. Bis 2027 ist die sukzessive Sanierung der fünf Dorfbrunnen im Stettener Ortskern vorgesehen. Der denkmalgeschützte Oberdorfbrunnen in der Hauptstraße 51 ist der erste Brunnen, der instandgesetzt wurde. Der Brunnen Wolkenwaage ist noch nicht in Betrieb, da bei der Grundreinigung vor der geplanten Inbetriebnahme ein Schaden am Beckenboden entdeckt wurde, der zurzeit beseitigt wird. Sobald die Arbeiten abgeschlossen sind, wird er ebenfalls wieder frisches Wasser tragen.