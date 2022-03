Lörrach Lörrachs „Langer Egon“ feiert Jubiläum

Lörrach. Vor genau 50 Jahren fand am 21. März 1972 der Spatenstich durch den damaligen Oberbürgermeister Egon Hugenschmidt und weitere Vertreter des Lörracher Gemeinderats für den Rathausneubau am Standort Luisenstraße statt. Damit erfolgte der Startschuss für den Neubau des „Langen Egon“, wie der Bau in Anlehnung an das damalige Parlamentsgebäude der Bundesrepublik in Bonn – den Langen Eugen – scherzhaft genannt wurde. Das Gebäude gilt heute noch als das höchste Rathaus Baden-Württembergs und steht seit 2012 als „einmaliges Denkmal des Baustils der 70-er Jahre“ unter Denkmalschutz – ebenso wie sein Namensvetter in Bonn.