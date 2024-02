Lörrach: Lörrachs Partnerstadt feiert und ehrt ihren Alt-OB

Offergeld als Gast angereist

Zum Höhepunkt des Abends wurde aber die Übergabe der Urkunde für das Ehrenbürgerrecht an Alt-OB Peter Ohl und seine Eintragung in des Goldene Buch, schreibt das Meeraner Blatt. Hierzu war unter anderem Lörrachs früherer Oberbürgermeister Rainer Offergeld angereist. „In Dankbarkeit blicke ich zurück auf eine spannende Zeit in der deutschen Geschichte, zu der ich meine Stadt Meerane als Hausarzt von 1966 bis 1990 und als Bürgermeister gestaltend begleiten durfte“ wird Peter Ohl zitiert.

Peter Ohl hat sich nicht nur als Allgemeinmediziner, sondern auch als Politiker einen Namen gemacht. Seine Bemühungen für seine Mitmenschen und die Stadt prägten sein Leben. Während der Vorwendezeit und der friedlichen Revolution engagierte er sich politisch, organisierte Montags-Friedensmärsche und erreichte mit der Herausgabe des Meeraner Blattes die Bürger. Die erste Ausgabe erschien am 18. November 1989, vor der deutschen Einheit in einer ungewissen Zeit.