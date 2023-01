Lörrach Lörrachs Süden wird weiterentwickelt

Ideenwettbewerb

Verschiedene verkehrsplanerische Studien sowie ein im Jahr 2016 gemeinsam von der Stadt Lörrach, der Gemeinde Riehen und dem Kanton Basel-Stadt initiierter städtebaulicher Ideenwettbewerb skizzierten Überlegungen zur Neugestaltung des grenzüberschreitenden Stadtraums. In diesem Zusammenhang erfolgte 2016 auch die Eingabe des IBA-Projekts „Am Zoll Lörrach/Riehen“ beim Agglomerationsprogramm Basel sowie 2017 die Aufnahme in das bundesdeutsche Förderprogramm „Nationale Projekte des Städtebaus“. Der Ideenwettbewerb offenbarte auch die städte- und freiraumplanerischen Potenziale entlang der Basler Straße, betont die Stadt.

Ein Planungswettbewerb speziell für den südlichen Bereich der Basler Straße vom Bahnhof Stetten bis zum Stadteingang am Zoll an der Grenze zur Schweiz, wurde Anfang 2020 entschieden, so die Stadtverwaltung.

Rahmenplan

Der finale Entwurf des städtebaulichen Rahmenplans des Studios „VlayStreeruwitz“ aus Wien wurde im September 2022 im Gemeinderat als informelles Planungsinstrument beschlossen. Diese Leitplanke für die innerstädtische Verdichtung bildet die Grundlage zukünftiger Bebauungspläne.

Bebauungspläne

Für einen Bebauungsplan an der geplanten Mobilitätsdrehscheibe „Bahnhof Stetten“ wurde im Juli 2020 die Aufstellung beschlossen. Zwei verschiedene Eigentümer möchten an dieser städtebaulich interessanten Stelle direkt am S-Bahn-Haltepunkt gemeinsam ein Wohn- und Geschäftshaus errichten. Durch diese Innenverdichtung werde das Geschäftszentrum am Bahnhof gestärkt und neuer Wohnraum mit optimaler Anbindung an den ÖPNV geschaffen.

Ein weiterer Bebauungsplan wird am Deutsch- Schweizer Zoll Baurecht schaffen. Hier plant die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben als Grundstückseigentümerin die Umsetzung eines Projekts: einerseits mit Wohnnutzung (Mietwohnungsbau nach Vorgaben des Bundes mit einem maximalen Mietzins von derzeit zehn Euro pro Quadratmeter) und andererseits mit Büroräumen für das Hauptzollamt.

Realisierungswettbewerb

Für 2023 ist vorgesehen, einen Realisierungswettbewerb für das Areal zur weiteren Konkretisierung der Planung auszuschreiben. Das Wettbewerbsergebnis bildet die Grundlage des Bebauungsplans, heißt es.

Straßenplanung

Für die südliche Basler Straße ist ein Programm vorgesehen, mit dem innerstädtischer Raum aufgewertet wird: Raum für den Rad- und Fußverkehr, für Grenzräume und Plätze mit Aufenthaltsqualität. Links und rechts der Straße wird eine bauliche Nachverdichtung in Kombination mit der Aufwertung der Freiflächen angestrebt.

Der freiräumlich-verkehrliche Part des Wettbewerbsentwurfs aus dem Jahr 2020 der Planungsgemeinschaft „Yewo Landscapes“ sowie „Con.sens Mobilitätsdesign“ aus Wien entspricht diesem Ansatz, so die Stadt.

Tramstudie

Ob am Bahnhof Stetten der Umstieg auf eine Tram möglich sein wird, wird in einer Machbarkeitsstudie zur grenzüberschreitenden Weiterführung der Tramlinie 6 untersucht. Die neue Tramtrasse würde in Verlängerung der Basler Linie 6 von Riehen kommend die Basler Straße entlang in die Stadt führen. Die Entwurfsplanung der Straße wird voraussichtlich bis Sommer 2023 fertiggestellt, so die Verwaltung.

Fördertöpfe

Die Straßen-Umgestaltungsmaßnahmen werden außer der Förderung durch den Bund über das Programm „Nationale Projekte des Städtebaus“ auch durch das Agglomerationsprogramm der dritten Generation von der Schweiz aus gefördert.

Auch die bereits im Wettbewerb 2016 sowie 2020 angedachte Grünverbindung entlang der Grenze und eine Unterführung der Bahngleise für Fuß- und Radverkehr werden von Lörrach auf deutscher Seite und Riehen auf Schweizer Seite gemeinsam weiterverfolgt, heißt es abschließend.