Lörrach Lotto-Jackpot in Lörrach geknackt

Wenig später werden die Zahlen nochmals verlesen – doch die Lottogesellschaft macht einen unverzeihlichen Fehler und verdreht die Zahlen. Enttäuscht wirft Rainer den Tippschein weg.

Die Freunde hingegen haben den Fehler der Lottogesellschaft mitbekommen und erkannt, dass Rainer den Jackpot geknackt hat. Eine wilde Jagd nach dem Lottoschein entbrennt. Verwirrungen, Missverständnisse und ungewöhnliches Verhalten der Beteiligten reihen sich aneinander. Es geht turbulent auf der Bühne zu. Der Nachbar Alfons Adam (Paul Jürgens), die Söhne Richard Zufall (Elias Muck) und Albert Adam (Kevin Hils), sowie der Inhaber der Lottoannahmestelle, Ernst König (Michael Scheibel) – alle sind hinter dem Lottoschein her. Nur Siglinde Adam (Reintraud Freude), Mutter von Alfons Adam, und Ehefrau Hella ahnen nichts von dem Lottogewinn.

Alle treibt die Gier nach den vermuteten 20 Millionen Euro an. Die Auflösung der Geschichte ist überraschend. Aber die soll hier nicht verraten werden.

Viel Tempo

In den einzelnen Spielsituationen wird sich so mancher Zuschauer selber wiederentdecken. Alle Schauspieler sind voll bei der Sache und identifizieren sich glaubhaft mit ihren Rollen. Besonders erfreulich ist die geschlossene Leistung des ganzen Ensembles. Herausgehoben sei Martin Schade, der mit klarer Sprache und einer ausgeprägten Mimik glänzte. Reintraud Freude brachte in der Rolle der „komischen Alten“ ihre Pointen so ernst und trocken über die Rampe, dass sie viele Lacher erntete. Überhaupt sei dem Autor gratuliert, diese kurzweilige und temporeiche Komödie geschrieben zu haben. Das Premierenpublikum im voll besetzten Saal war höchst amüsiert und unterbrach die Vorstellung mit unzähligen Lachern.

Das Einheitsbühnenbild stellt ein gediegenes Wohnzimmer mit zeitlos-moderner Einrichtung dar. Die technische Leitung liegt in den bewährten Händen von Günter Lörracher. Trotz der erzwungenen Pause durch die Pandemie knüpft das Salzert-Brettli nahtlos an die früheren Leistungen an.

Um der Inflation entgegen zu wirken, hat das Ensemble bewusst die Eintrittspreise gegenüber 2019 nicht erhöht. Traditionell kommen die Einnahmen der Premierenvorstellung einer sozialen Einrichtung zu Gute, diesmal dem Kinderschutzbund Lörrach. bis 20. November, Fr. und Sa., 20 Uhr, 6. November, 16 Uhr, sowie 13. und 20. November, 19 Uhr; Karten unter www.salzert-brettli.de/reservierung.html“ oder Mo. bis Do. von 19 bis 20 Uhr unter Tel. 07621/43366